Fenerbahçe, Rangers maçının hazırlıklarını sürdürdü

İHA

Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers ile 13 Mart Perşembe günü TSİ 23.00’te Ibrox Stadyumu’nda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İDMANDAN NOTLAR

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman ile Rangers maçının hazırlıklarına devam edecek.