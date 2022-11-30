Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Dünya Kupası nedeniyle lige ara verilmişti. Fenerbahçe lig arasında ilk maçında Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Futbolseverler mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı.

Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen dostluk turnuvasında Fenerbahçe, İspanya ekibi Rayo Vallecano takımını ağırlıyor.

La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Dünya Kupası karşılaşmaları sebebiyle verilen arada Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacağını duyurmuştu.

Fenerbahçe - Roya Vallecano kozlarını Ülker Stadı'nda paylaşacak. Sarı-lacivertliler maçın detaylarını araştırmaya başladı.

Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman?

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı, 30 Kasım Çarşamba günü 20:00'de başlayacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe ve Rayo Vallecano takımlarının karşı karşıya geleceği hazırlık maçı, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

Maç şifreli mi?

S Sport Plus, S Sport 2 kanalları Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.