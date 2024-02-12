Fenerbahçe, Rizespor maçının hazırlıklarına başladı Son lig maçında Alanyaspor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Rizespor'la oynayacağı maça hazırlanıyor.

İHA

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Antrenman çift kale maçla tamamlandı

Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Dün oynanan Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)