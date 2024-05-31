Fenerbahçe, sağlık ekibinde değişikliğe gidiyor Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da yapılacak seçimde yarışacak başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım, gelecek sezon mevcut sağlık ekibiyle yola devam etmeyecek. İki isim de kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'ı görevden alacak.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda 99 puana ulaşmasına rağmen ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, şampiyonluğu kaybetmişti.

Özlemini 10 yıla çıkaran sarı-lacivertlilerde, bu sezonun en çok konuşulan olaylarından biri de takım içinde yaşanan sık sakatlıklar olmuştu.

Rakiplerinin aksine oyuncularını yaşanan sakatlıklar nedeniyle oynatamayan ve sezonun birçok bölümünde tam kadro olamayan Fenerbahçe'de yeni bir karar alındı.

İki isim de sağlık ekibini değiştirecek

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın öncesinde adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli taraftarların eleştirdiği sağlık ekibinin değişmesinde hemfikir oldu.

"Yeni bir sağlık heyeti kurulacak"

Ali Koç yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Gelecek sezon sağlık ekibini değiştiriyoruz. Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu liderliğinde bir yeni bir sağlık heyeti kurulacak.

"Seçildiğim gün sağlık ekibini göndereceğim"

Aziz Yıldırım ise daha önce yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etmişti:

Seçildiğim gün sağlık ekibini göndereceğim, kovdum geri getirdiler tekrar kovacağım. Dışardan doktor getireceğiz, geniş bir ekip kurup orada kalıcılık sağlayacağız.

Fenerbahçe'ye geri dönmüştü

Fenerbahçe'nin mevcut kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, 2023 yılında sağlık heyetinin başına getirildi. Karanlık, 2009-2012 yılları arasında Fenerbahçe'de çalışmıştı.

52 yaşındaki isim, Al-Jazira ve BAE Milli Takımı'nda da çalıştı.