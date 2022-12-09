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    Fenerbahçe - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe hazırlık maçında Salernitana ile kozlarını paylaşacak. Maçın detayları belli oldu. İşte maçın detayları..
    • 09.12.2022 - 23:03
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    Fenerbahçe - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    Sarı lacivertliler İtalya Serie A takımlarından Salernitana ile bir hazırlık maçı oynayacak.

    Fenerbahçe  son hazırlık maçında Alanyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı. Sarı lacivertliler bu sezon Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 29 puan topladı. Fenerbahçe Süper Lig'de lider konumda bulunuyor.

    Fenerbahçe'nin hazırlık maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı. İşte maçın detayları..

    Fenerbahçe - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Fenerbahçe - Salernitana maçı ne zaman?

    Fenerbahçe - Salernitana hazırlık maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Fenerbahçe - Salernitana maçı S Sport 2 ve S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak..


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