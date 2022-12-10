Fenerbahçe, Salernitana'yı üç golle geçti

Fenerbahçe, Salernitana'yı üç golle geçti

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Salernitana'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı özel maç yaparak değerlendiren Fenerbahçe ile İtalyan kulübü Salernitana, Alanya'da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe ilk yarıyı İrfan Can'ın golüyle önde bitirdi

Mücadelenin ilk yarısı, İrfan Can Kahveci'nin 34. dakikada ceza sahasının sol çaprazından yaptığı şık vuruşla Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle noktalandı.

King ve Batshuayi gol attı

İkinci yarının 58. dakikasında ise Joshua King, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 90+2'de ise Michy Batshuayi, penaltıdan skoru tayin eden golü filelere gönderdi.

Fenerbahçe bu maçla Antalya kampını sonlandırdı

Öte yandan ikinci yarıda Matshuayi, Arao, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Zajc, Ertuğrul Çetin, Crespo ve Bruma oyuna dahil oldu.

Bu maçla Antalya kampını noktalayan Jorge Jesus'un ekibi, bir sonraki maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.