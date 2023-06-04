Fenerbahçe, şampiyon Galatasaray'ı alkışlamadı Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden ezeli rakibi Galatasaray'ı alkışlamadı.

Süper Lig'in 37. haftası dev bir randevuyla sona erdi. Şampiyon Galatasaray'la lig ikincisi Fenerbahçe, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Bu mücadeleye taraftarları önünde şampiyon olarak çıkan sarı-kırmızılılar, büyük bir coşkuyla karşılandı. Maçta ise dikkat çekici anlar yaşandı.

Fenerbahçe alkışlamadı

Süper Lig'de gelenek haline gelen şampiyon takımın maça çıkmadan alkışlanması bu müsabaka öncesinde gerçekleşmedi.

Ligin 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 23. zaferini kazanan Galatasaray'ı ezeli rakibi maçtan önce alkışlamadı.

Başkan Ali Koç bu kararı almıştı

Hafta içinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcularla ve yönetim kuruluyla yaptığı görüşmelerde rakibin alkışlanmayacağını kesin olarak duyurmuştu.