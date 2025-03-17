Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yaralı

Geçtiğimiz hafta içi UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers'a elenen Fenerbahçe, yüzünü Süper Lig'e döndü.
Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Samsunspor'u ağırladı.
Karşılaşma öncesi lig şampiyonluğuna odaklanan Fenerbahçeli taraftarlar, güzel havanın da etkisiyle keyifli vakit geçirdi.
SARI-LACİVERTLİLER MEKANLARI DOLDURDU
Kadıköy'de mücadele öncesi eğlenerek stres atan sarı-lacivertliler mekanları doldurdu.
Ancak karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli taraftarların ruh hali maç öncesindeki gibi olmadı.
Bu sezon başarılı bir oyun ortaya koyan Samsunspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe bu sezon ilk kez evinde gol sevinci yaşayamazken, altı maçlık galibiyet serisi de bu mücadeleyle son buldu.
ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA 2 PUAN BIRAKINCA MORALLER BOZULDU
Hal böyle olunca sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında yara alarak lider Galatasaray'ın bir maç eksikle 9 puan gerisine düştü.
Samsunspor karşısında bırakılan 2 puanın ardından sahadaki oyuna tepki gösterildi.
Özellikle Rangers karşısındaki performanslarının ardından dün de etkisiz bir futbol ortaya koyan Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş, taraftarlar tarafından ıslıklandı.
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