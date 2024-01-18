Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazırlanıyor

İHA
Süper Lig’in 21. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
İdman rejenerasyon çalışmasıyla sona erdi
Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlanırken, dün akşam Türkiye Kupası’nda Adanaspor ile oynanan müsabakaya 11’de başlayan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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