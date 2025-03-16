Fenerbahçe - Samsunspor - CANLI SKOR

Haber Merkezi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk edecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Maçın VAR hakemi Polonyalı Pawel Raczkowski oldu.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Skriniar, Mert, Oğuz Aydın, Fred, Amrabat, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko
Samsunspor: Okan Kocuk, Bola, Rick, Yunus Emre, Zeki, Bennaser, Celil, Carlo, Emre, Kingsley, Marius
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