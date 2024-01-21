Fenerbahçe - Samsunspor maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'la karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol gördü.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 53 puanla lider olarak giriyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanmıştı.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, Soner Gönül, Taylan, Ait-Bennasser, Holse, Tait, Emre Kılınç, Mouandilmadji
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