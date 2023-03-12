Fenerbahçe, Sevilla maçı hazırlıklarını sürdürdü UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'de 25. haftayı BAY geçen Fenerbahçe, Sevilla ile oynayacağı Avrupa maçına odaklandı. Bu doğrultuda takım çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Taktik ve bireysel çalışmalarla idman sona erdi Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, sahada yapılan ısınma koşuları, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Antrenman taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Sevilla maçının hazırlıklarına devam edecek. İkinci maç Kadıköy'de Son 16 turunun ikinci ayağı 16 Mart Perşembe akşamı saat 20.45’te, Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu’nda oynanacak.