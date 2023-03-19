Fenerbahçe: Sisteminize yazıklar olsun

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli kulüp mücadelenin devre arasında resmi hesabından hakem Mete Kalkavan'ın kararlarını eleştiren bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"SİSTEMİNİZE YAZIKLAR OLSUN



Sezonun 26. haftası itibarıyla "bir daha olmaz" dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğruyorsunuz!



Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR'ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız!



Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun!



Sisteminiz sizin olsun!



Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!"