Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor.
Ligin 12. hafta mücadelesinde Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile Bülent Uygun yönetimindeki Sivasspor, hakem Kadir Sağlam’ın düdük çaldığı maçta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Fenerbahçe, rakibi Sivasspor'u 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
FENERBAHÇE, FARKLI KAZANDI
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Samet Akaydin, 54. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 82. dakikada Sofyan Amrabat ve 90+4. dakikada Allan Saint-Maximin kaydetti.
FENERBAHÇE FARKI 5'E İNDİRDİ
Evinde oynadığı son 11 lig maçının 10'unu kazanan Fenerbahçe, puanını 26'ya çıkardı ve Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi.
3 maçlık galibiyet serisi sona eren Sivasspor, 17 puanda kaldı.
Milli ara sonrası Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
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