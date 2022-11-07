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    Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 13. hafta!

    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk edecek. Peki Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
    • 07.11.2022 - 09:08
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    Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 13. hafta!

    Spor Toto Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Sivasspor, ligin 13. haftasında mücadele edecek.

    Son maçında Dinamo Kiev’i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bugünkü karşılaşmada evinden 3 puanla ayrılmak istiyor.

    Sarı-lacivertliler, maçın yayın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar…

    Fenerbahçe – Sivasspor maçı ne zaman?

    Fenerbahçe - Sivasspor maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de gerçekleşecek.

    Maç hangi kanalda yayınlanacak?

    Heyecanla beklenen karşılaşma, beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

    Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 13. hafta! #1


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