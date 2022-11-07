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Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 13. hafta!

Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 13. hafta!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk edecek. Peki Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...