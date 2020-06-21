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Fenerbahçe, Skrtel'in parasını ödedi
FIFA'daki davayı kazanan Martin Skrtel, alacağı bulunan 1.5 milyon euroyu Fenerbahçe'den tahsil etti.
- Haber Merkezi
- 21.06.2020 - 11:17
Martin Skrtel ile Fenerbahçe arasındaki dava sonuçlandı.
1,5 milyon euroluk alacağı için FIFA'ya başvuran Slovak futbolcuyla anlaşma zemini arayan sarı-lacivertli yönetim, parayı taksitlendirmek için Başakşehir Kulübü'nü araya sokmuştu.
BAŞAKŞEHİR'E SİZ KARIŞMAYIN
Turuncu-lacivertli yönetime "Siz karışmayın" diyen 35 yaşındaki oyuncu, amacına ulaştı.
PARANIN TAMAMINI ALDI
Fenerbahçe yönetiminin, bir türlü ikna edilemeyen tecrübeli futbolcunun hesabına paranın tamamını yatırdığı öğrenildi.
Kanarya'da 3 sezon boyunca forma giyen defans oyuncusu, sezon başında takımdan ayrılıp Başakşehir'in yolunu tutmuştu.