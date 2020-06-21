Dolar
6.8455
-0.1531%
Euro
7.6531
-0.463%
Altın
1744.09
1.2287%
Borsa
113611.89
0.9931%
G. Altın
384.008
1.0903%
Bitcoin
64348.38
-0.1855%
25ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 25 C
    Fenerbahçe, Skrtel'in parasını ödedi

    Fenerbahçe, Skrtel'in parasını ödedi

    FIFA'daki davayı kazanan Martin Skrtel, alacağı bulunan 1.5 milyon euroyu Fenerbahçe'den tahsil etti.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2020 - 11:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe, Skrtel'in parasını ödedi

    Martin Skrtel ile Fenerbahçe arasındaki dava sonuçlandı.

    1,5 milyon euroluk alacağı için FIFA'ya başvuran Slovak futbolcuyla anlaşma zemini arayan sarı-lacivertli yönetim, parayı taksitlendirmek için Başakşehir Kulübü'nü araya sokmuştu.

    BAŞAKŞEHİR'E SİZ KARIŞMAYIN

    Turuncu-lacivertli yönetime "Siz karışmayın" diyen 35 yaşındaki oyuncu, amacına ulaştı.

    PARANIN TAMAMINI ALDI

    Fenerbahçe yönetiminin, bir türlü ikna edilemeyen tecrübeli futbolcunun hesabına paranın tamamını yatırdığı öğrenildi.

    Kanarya'da 3 sezon boyunca forma giyen defans oyuncusu, sezon başında takımdan ayrılıp Başakşehir'in yolunu tutmuştu.

    Görüş Bildir