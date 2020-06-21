Fenerbahçe, Skrtel'in parasını ödedi

En Son Haber

FIFA'daki davayı kazanan Martin Skrtel, alacağı bulunan 1.5 milyon euroyu Fenerbahçe'den tahsil etti.

Martin Skrtel ile Fenerbahçe arasındaki dava sonuçlandı.

1,5 milyon euroluk alacağı için FIFA'ya başvuran Slovak futbolcuyla anlaşma zemini arayan sarı-lacivertli yönetim, parayı taksitlendirmek için Başakşehir Kulübü'nü araya sokmuştu.

BAŞAKŞEHİR'E SİZ KARIŞMAYIN

Turuncu-lacivertli yönetime "Siz karışmayın" diyen 35 yaşındaki oyuncu, amacına ulaştı.

PARANIN TAMAMINI ALDI

Fenerbahçe yönetiminin, bir türlü ikna edilemeyen tecrübeli futbolcunun hesabına paranın tamamını yatırdığı öğrenildi.

Kanarya'da 3 sezon boyunca forma giyen defans oyuncusu, sezon başında takımdan ayrılıp Başakşehir'in yolunu tutmuştu.