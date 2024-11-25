Fenerbahçe, Slavia Prag maçının hazırlıklarına başladı

İHA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında 28 Kasım Perşembe günü Eden Arena’da Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün sabah saatlerine yaptığı antrenmanla başladı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Kayserispor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11’inde görev alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.