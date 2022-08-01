Fenerbahçe - Slovacko maçı hangi gün ve saat kaçta oynanacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Slovacko maçı hangi gün ve saat kaçta oynanacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Fenerbahçe - Slovacko engelini aşmak istiyor.Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak sorusu gündem oldu.İşte detaylar..

Şampiyonlar Ligi macerasına erken veda eden Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.Temsilcimiz Dinamo Kiev'e elenerek Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda veda etmişti.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe'nin buradaki rakibi Çekya ekibi Slovacko oldu.Fenerbahçe'nin Slovacko ile oynayacağı maçların ne zaman ve saat kaçta oynanacağı merak uyandırdı.

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Avrupa macerasına devam eden Fenerbahçe yeni transferleri ile UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyor.Peki Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte maçın detayları..

Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman ve saat kaçya oynanacak?

Fenerbahçe - Slovacko maçı 4 Ağustos Perşembe günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.Maçın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.Maç EXXEN ekranlarından yayınlanacak.

Fenerbahçe - Slovacko maçının hakemi belli oldu mu?



Fenerbahçe - Slovacko maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek.