Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta başlıyor? Maç şifresiz kanalda mı?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuda Slovacko ile karşılaşacak.Maçın başlama saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu..

Fenerbahçe bugün UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak.Maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe taraftarı önünde mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen sarı lacivertliler Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edecek.

Fenerbahçe - Slovacko maçı saat kaçta başlıyor?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynanacak Fenerbahçe - Slovacko maçı saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe - Slovacko maçı şifresiz kanalda mı?

Fenerbahçe - Slovacko maçı EXXEN ekranlarında yayınlanacak.Maçı izleyebilmek için EXXEN üyeliğinizin bulunması gerekiyor.