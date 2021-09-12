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    Fenerbahçe son 5 maçtır Sivasspor'u mağlup edemiyor

    Fenerbahçe son 5 maçtır Sivasspor'u mağlup edemiyor

    Lig'in 4. haftasında Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, son 5 maçta Sivasspor'u mağlup edemedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2021 - 19:29
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 19:37
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    Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'la karşı karşıya geldi.

    Maçta öne geçen sarı-lacivertliler bu skoru koruyamadı ve rakibi Sivasspor'la kendi evinde 1-1 berabere kaldı.

    Bu maçla birlikte Fenerbahçe hem bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı hem de bu sezon kalesinde ilk golü gördü.

    Fenerbahçe son 5 maçtır Sivasspor u mağlup edemiyor #1

    FENERBAHÇE 5 MAÇTIR SİVAS'I MAĞLUP EDEMİYOR

    Bu istatistiklerin dışında Fenerbahçe'nin Sivasspor'a karşı oynadığı mücadelelerde de şaşırtıcı bir istatistik ortaya çıktı.

    Sarı-lacivertliler, rakibi Sivasspor'u oynanan son 5 maçta mağlup edemedi. Fenerbahçe, Sivasspor'a karşı son galibiyetini 15 Mart 2019'da 2-1'lik skorla aldı.

    Fenerbahçe son 5 maçtır Sivasspor u mağlup edemiyor #2

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