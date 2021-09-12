Fenerbahçe son 5 maçtır Sivasspor'u mağlup edemiyor

Lig'in 4. haftasında Sivasspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, son 5 maçta Sivasspor'u mağlup edemedi.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor'la karşı karşıya geldi.

Maçta öne geçen sarı-lacivertliler bu skoru koruyamadı ve rakibi Sivasspor'la kendi evinde 1-1 berabere kaldı.

Bu maçla birlikte Fenerbahçe hem bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı hem de bu sezon kalesinde ilk golü gördü.

FENERBAHÇE 5 MAÇTIR SİVAS'I MAĞLUP EDEMİYOR

Bu istatistiklerin dışında Fenerbahçe'nin Sivasspor'a karşı oynadığı mücadelelerde de şaşırtıcı bir istatistik ortaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, rakibi Sivasspor'u oynanan son 5 maçta mağlup edemedi. Fenerbahçe, Sivasspor'a karşı son galibiyetini 15 Mart 2019'da 2-1'lik skorla aldı.