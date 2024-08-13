Fenerbahçe son dakikada attı: Maç uzatmalara gitti UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Kadıköy’de Lille’i ağırladı. İlk maçta 2-1 yenilen Fenerbahçe, son dakikada gelen golle maçı uzatmalara taşıdı.

Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geldi.

İlk maçta 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, rövanş maçında büyük bir mücadele sergiledi.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Maçın uzatma dakikalarına kadar 0-0 devam eden karşılaşmada, Fenerbahçe’nin son dakika atağında Lille oyuncusu Diakite’nin 90+1'de ters vuruşu sonucu top kendi ağlarına gitti ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Normal süresi 2-2 biten maç uzatma devrelerine gitti.

Uzatma dakikalarının ikinci yarısında, 113. dakikada Oosterwolde’nin eline çarpan pozisyonda penaltı verildi.

Penaltıyı gole çeviren Jonathan David 118. dakikada skoru 1-1’e getirdi.

Maç bu skorla tamamlandı ve temsilcimiz Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

Sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.