Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının hazırlıklarına devam etti

İHA
UEFA Konferans Ligi H Grubunun 6. ve son haftasında 14 Aralık Perşembe günü saat 20.45’te Slovakya ekibi Spartak Trnava ile Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
Hazırlıklar yarın tamamlanacak
Pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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