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Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının hazırlıklarına devam etti Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. maçında Spartak Trnava ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.