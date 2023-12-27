Fenerbahçe, Süper Kupa maçı hazırlıklarının İstanbul etabını bitirdi Galatasaray'la Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'da karşılaşacak olan Fenerbahçe, dev derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

AA

Fenerbahçe Futbol Takımı, 29 Aralık Cuma günü Galatasaray ile yapacağı Süper Kupa müsabakası hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Fenerbahçe, yarın Suudi Arabistan'a gidecek

Üç grup halinde top çalma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe kafilesi, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla derbinin oynanacağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)