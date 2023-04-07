Fenerbahçe taraftarı 3'e bölündü Fenerbahçe'nin dün 3 farklı branşta 3 önemli müsabakaya çıkması taraftarları adeta 3'e böldü.

Fenerbahçe, futbol, basketbol ve voleybolda kritik maçlarında kazandı. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, Sivasspor ile eşleşti.

Fenerbahçe Voleybol Takımı ise, Cev Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

EuroLeague'de Anadolu Efes ile karşılaşan Fenerbahçe, maçı 103-86 kazandı ve play-offu garantiledi. Diğer taraftan Anadolu Efes ise play-off umutlarını tamamen yitirdi.

En büyük ilgi basketbol maçına gösterildi

Sarı-lacivertlilerin 3 farklı branşta 3 önemli maçı olması taraftarı böldü. En büyük ilgiyi Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Anadolu Efes ile oynadığı maça gösteren sarı-lacivertliler, futbol karşılaşmasında tribünleri boş bıraktı.

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank'la oynanan maçı tercih edenlerin ikinci yarıya yetişmesiyle sayı 20 bini buldu.