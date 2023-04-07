Fenerbahçe taraftarı 3'e bölündü

Fenerbahçe, futbol, basketbol ve voleybolda kritik maçlarında kazandı. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, Sivasspor ile eşleşti.

Voleybol Takımı ise, Cev Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

EuroLeague'de Anadolu Efes ile karşılaşan Fenerbahçe, maçı 103-86 kazandı ve play-offu garantiledi. Diğer taraftan Anadolu Efes ise play-off umutlarını tamamen yitirdi.

En büyük ilgi basketbol maçına gösterildi

Sarı-lacivertlilerin 3 farklı branşta 3 önemli maçı olması taraftarı böldü. En büyük ilgiyi Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Anadolu Efes ile oynadığı maça gösteren sarı-lacivertliler, futbol karşılaşmasında tribünleri boş bıraktı.

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank'la oynanan maçı tercih edenlerin ikinci yarıya yetişmesiyle sayı 20 bini buldu.

Fenerbahçe taraftarı 3'e bölündü
Fenerbahçe taraftarı 3'e bölündü
Fenerbahçe taraftarı 3'e bölündü