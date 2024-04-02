Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'u alnından öptü Fenerbahçe'nin düzenlediği olağanüstü genel kurulu öncesinde bir taraftar, "Başkanım sizi alnınızdan öpmek istiyorum" dedikten sonra Ali Koç'u alnından öperek sevgi gösterisinde bulundu.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul öncesi başkan Ali Koç ve futbol A takımının teknik direktörü İsmail Kartal, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na geldi.

Statta düzenlenen toplantı öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle futbol A takımı teknik direktörü İsmail Kartal, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde alana giriş yaptı.

Tribünlerden destek geldi

Koç ve Kartal'a, futbolculardan Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu da eşlik etti.

Başkan Koç ve beraberindekiler, tribünlerde yerini alan kongre üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı.

Taraftar, Ali Koç'u alnından öptü

Bu anlar sırasında ise ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Bir sarı-lacivertli taraftar, "Başkanım sizi alnınızdan öpmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Tribünden gelen bu sesleri duyan Ali Koç, futbolseverin yanına gitti.

Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'a sevgisini göstererek başkanı alnından öptü.