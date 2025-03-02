Haber Merkezi
Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik müsabaka öncesinde ise Fenerbahçe taraftarı, Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu alkışlarla karşıladı.
ÇİÇEK VERİLDİ
Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu, eski futbolcuları ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu'na maç öncesinde çiçek verdi.
Bunun ardından ise 44 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe taraftarlarını selamladı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış