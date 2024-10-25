Fenerbahçe taraftarı geceye damga vurdu

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Manchester United'la Avrupa Ligi 3. haftasında oynanan kritik maça Fenerbahçeli futbolseverlerin ilgisi oldukça büyüktü.

Hafta içinde ve saat 22.00'de olmasına karşın takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar Şükrü Saraçoğlu Stadı'nı hınca hınç doldurdu. Destek ise muhteşemdi.

GECEYE DAMGA VURDU

Fanatik'in haberine göre; müsabaka öncesinde uzun süre teröre lanet tezahüratları yaparak Ankara'daki hain saldırıyı kınayan Fenerbahçe tribünleri müsabaka başladığı andan sonra ise adeta geceye damgasını vurdu.

ATEŞLEYİCİ GÜÇ

United'lı oyuncular her topu ayağına aldığında ıslıklar yükselirken takımın geriye düşmesine karşın Sarı-Lacivertli oyunculara karşı ise adeta ateşleyici bir güç vardı.