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Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı ağırladı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki mücadeleyi sarı-lacivertliler, 15. dakikada Youssef En-Nesyri ile 55. dakikada Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 kazandı.

Müsabakanın ardından ise Fenerbahçe taraftarı, takımlarını tribüne çağırdı.

TRİBÜNLERDE OSAYI TEZAHÜRATI

Üç puanın coşkusunu oyuncularla yaşayan sarı-lacivertli futbolseverler, Bright Osayi Samuel'e de destek verdi.

Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan ve adı son günlerde ayrılık iddialarıyla anılan savunma oyuncusu için tribünler tezahürat yaptı.

İSMİ GALATASARAY'LA ANILIYOR

İsmi Galatasaray'la anılan futbolcu için stadyumu dolduran futbolseverler, 'Ooo Osayi Samuel' tezahüratında bulundu.

Nijeryalı oyuncunun da bu destek sonrasında tribünleri selamladığı görüldü.