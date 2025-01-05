Fenerbahçe taraftarından tepki! Ali Koç istifa

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Fenerbahçe ile Hatayspor, Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada tansiyon bir hayli yükseldi.

FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ TEPKİLİ

Fenerbahçe tribünleri, Hatayspor maç öncesi yönetim aleyhinde ve Galatasaray aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Maçın başında takımlar sahaya çıkarken yönetime olan tepkilerini gösteren sarı-lacivertli tribünler "Ali Koç istifa!" tezahüratlarında bulundu.

1-1 SONRASI BÜYÜK TEPKİ

Ayrıca Hatayspor'un Kadıköy'de skoru 1-1'e getirmesinin ardından tribünler büyük bir tepki ile "Yönetim istifa" tezahüratlarını sürdürdü.

ÖNE GEÇİREN GOL SONRASI BİR TEPKİ DAHA

Youssef En-Nesyri'nin golü ile 45+5'te 2-1 öne geçen Fenerbahçe'de tribünler golün coşkusunu yaşamasına rağmen gol anonsu öncesinde yeniden "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.

GALATASARAY ALEYHİNDE TEZAHÜRAT

Maçın ilk düdüğü ile birlikte tepkilerini Galatasaray'a yönelten Fenerbahçe tribünleri, maçın ilk 5 dakikasında aralıksız şekilde sarı-kırmızılılar aleyhine tezahüratlarda bulundu.