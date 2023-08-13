Fenerbahçe taraftarları, Gaziantep FK'yı alkışladı Deprem felaketi sonrasında uzun süre resmi maça çıkamayan Gaziantep FK'ya maç öncesinde Fenerbahçe taraftarı destek oldu.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Mücadele öncesi sahaya ısınmak için Gaziantep ekibine, Fenerbahçe taraftarından ince davranış geldi.

Büyük destek geldi

Deprem felaketinden dolayı ligden çekilen ve uzun süre sonra ilk resmi maçına çıkan Gaziantep FK'ye Kadıköy'de büyük destek verildi.

Sarı-lacivertli takımın taraftarları, Gaziantepli futbolcuları tribüne çağırarak alkışladı.

"Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ederiz"

Bununla ilgili paylaşım yapan kırmızı-siyahlı ekip, şu ifadeleri kullandı:

Takımımızı alkışlarla karşılayan Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ederiz.

"Saracoğlu'na hoş geldiniz"

Fenerbahçe ise bu paylaşımı alıntılayarak, şu açıklamayı yaptı:

Gazi şehrimizin kıymetli Kulübü, Saracoğlu'na hoş geldiniz! Yaralarımızı birlikte saracağız…

"Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz"

Karşılaşmadan önce ise Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, şu sözleri sarf etti: