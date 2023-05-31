Fenerbahçe taraftarları stadyum önünde oturma eylemi yaptı Galatasaray Ankaragücü karşısında 4-1'lik üstünlük sağlayarak şampiyonluğunu ilan ederek farkı açtı. Fenerbahçe taraftarları ise stadyum önünde oturma eylemi yaparak "Gençliğimiz bitti" sloganları attı.

DHA

Süper Lig'in 34. haftası, şampiyonun belirlendiği bir hafta oldu.

Ankaragücü'ne konuk olan Galatasaray, karşılaşmadan 4-1 gibi rahat bir sonuçla ayrılarak Fenerbahçe derbisi öncesi şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe ise konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etse de, Galatasaray'ın aldığı sonuçla şampiyonluk şansını yitirdi.

Fenerbahçeli taraftarlar bu duruma tepki gösterdi..

"Gençlimiz bitti"

Stadyumun önünde oturma eylemi yapan taraftarlar şu ifadeleri kullandı:

Açıklamanı yapmanı istiyoruz burada ya, bir gel açıklama yap. Kimsenin babasının çiftliği değil Fenerbahçe. Gençliğimiz bitti.

Ali Koç'u istifaya çağırdılar

Taraftarlar eylemlerine slogan atarak devam etti.

"Söylesene başkan, ne oldu sözlerin? Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale getirdin!" diyen taraftarlar Ali Koç'u istifaya çağırdılar.