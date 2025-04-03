Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

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Süper Lig'de 30. hafta maçları, cuma günü oynanacak Adana Demirspor- Kayserispor maçıyla başlayacak.

6 Nisan Pazar günü ise Fenerbahçe, dev mücadelede Trabzonspor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 30. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.

Buna göre Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen'in yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Serkan Çimen üstlenecek.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Adana Demirspor - Göztepe: Direnç Tonusluoğlu

Çaykur Rizespor - Sivasspor: Oğuzhan Çakır

Başakşehir - Konyaspor: Çağdaş Altay

Antalyaspor - Samsunspor: Ümit Öztürk

Alanyaspor - Bodrumspor: Arda Kardeşler

Hatayspor - Eyüpspor: Burak Pakkan

Fenerbahçe - Trabzonspor: Mehmet Türkmen

Kasımpaşa - Beşiktaş: Kadir Sağlam

Göztepe - Gaziantep: Adnan Deniz Kayatepe

MOURİNHO ÖVMÜŞTÜ

Öte yandan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Alanyaspor ile oynadıkları maçın ardından tebrik ettikleri 32 yaşındaki genç hakem Mehmet Türkmen açıklamalarda bulunmuştu.

Mourinho Türkmen için, "Hakem 30 yaşında, çok üst seviye. Gerçekten tebrik ederim." ifadelerini kullanmıştı.

"YÖNETİMİ TUTARLIYDI"

Mourinho daha sonra ligin ilk yarısındaki Beşiktaş derbisinin ardından da Türkmen'le ilgili bir açıklama yapmıştı.

Portekizli çalıştırıcı, "Buraya gelmeden önce hakem odasına gittim ve hakemi tebrik ettim. Bence hakem yönetimi tutarlıydı." şeklinde konuştu.