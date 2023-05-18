Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu Süper Lig'de haftanın maçı niteliğini taşıyan Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesine VAR hakemi olarak Hakan Ceylan atandı.

Süper Lig'in 34. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluk şansı devam eden Fenerbahçe, zirveden uzak kalan Trabzonspor'u Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda ağırlayacak.

Bu maçta Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

Hakan Ceylan görev alacak

Haftanın en kritik maçlarından birine sahne olacak bu randevu öncesinde VAR hakemi açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre; Fenerbahçe- Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.