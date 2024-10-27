Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Süper Lig'in 10. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe evinde İsmet Taşdemir'in yönetimindeki Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Fenerbahçe'nin gollerini 15. dakikada Youssef En-Nesyri ve 55. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

KADIKÖY'DE 29 EKİM COŞKUSU

Kadıköy'de ise maç boyunca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

Tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, tribünlerde dev Türk bayrakları açarken, koreografide Mustafa Kemal Atatürk'ün tribünün tamamını kaplayan posterine yer verdi.

İLGİLİ HABER Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 29 Ekim coşkusu

'NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"

Sarı-lacivertli futbolseverler, karşılaşmanın bir bölümünde ise 'Ne mutlu Türküm diyene!' tezahüratında bulundu. Bu anlar ise sosyal medyada büyük bir beğeni topladı.