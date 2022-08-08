Fenerbahçe, Ümraniyespor'la berabere kaldı

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, evinde İstanbul ekibi Ümraniyespor'u ağırladı.

21:45'te başlayan mücadeleyi hakem, Yaşar Kemal Uğurlu yönetti. Mücadeleye baskılı başlayan Fenerbahçe, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

19. dakikada penaltı kazanan sarı-lacivertlilerde Enner Valencia topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

29. dakikada konuk ekip Glumac ile durumu 1-1'e getirirken, 45+2. dakikada Enner Valencia, yeniden sahneye çıktı ve skoru 2-1 yaptı.

Bu skorla Fenerbahçe, devre arasına 2-1 önde gitti.

Fenerbahçe 1 puanı uzatmalarda aldı

İkinci yarıda da tempo ilk devre kadar yüksek başladı. 51. dakikada Ümraniyespor'da Adel Bettaieb'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

67. dakikada ikinci yarı oyuna giren Gheorghe, köşe vuruşu organizasyonunda topu ağlara gönderdi ve takımına yeniden beraberliği getirdi.

70. dakikada penaltı kazanan Ümraniyespor'da topun başına Mrsic 73'te topu ağlara gönderdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.

90+2'de sahneye çıkan Mergim Berisha topu ağlara gönderdi ve takımına 1 puanı kazandırdı.

Bu golle skor 3-3'e geldi ve Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı.