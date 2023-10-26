Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki muhtemel 11'leri Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel 11'leri belli oldu.

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Avrupa Konferans Ligi heyecanı başlıyor...

Turnuvada iki temsilcimiz bulunurken, Fenerbahçe ve Beşiktaş da galibiyet için sahaya çıkacak.

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in konuğu olacak.

Aspmyra Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Svetozar Zivin ile Nikola Borovic yapacak.

Grupta henüz galibiyeti bulunmayan iki ekibin karşılaşmasında kazanan taraf ilk 3 puanı hanesine yazdıracak.

Muhtemel 11'ler

Bodo/Glimt: Haykin, Björtuft, Wembangomo, Bjorkan, Moe, Erlykke, Saltnes, Berg, Zugelj, Pellegrino, Moumbagna

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Aboubakar

Fenerbahçe - Ludogorets maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak. Exxen'den yayınlanacak müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek.

Cuadra'nın yardımcılıklarını İspanyol Futbol Federasyonundan Guadalupe Porras Ayuso ve Alejandro Estevez Iglesias yapacak. Miguel Angel Ortiz Arias ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon oynadığı 17 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ludogorets engelini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Zajc, Cengiz Ünder, Kent, Batshuayi.

Ludogorets: Sluga, Witry, Sundberg, Russo, Nedyalkov, Gonçalves, Piotrowski, Caio, Naressi, Tekpetey, Seco