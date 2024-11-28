Fenerbahçe ve Galatasaray İlkay Gündoğan'ın peşinde

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Yaz transfer döneminde ismi Süper Lig devleriyle anılan ama Barcelona'dan ayrılarak yeniden Manchester City'e dönen İlkay Gündoğan hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Rodri'nin sakatlığının ardından düşüş yaşayan ve üst üste maçlar kaybeden Manchester City'de hareketli bir ara transfer dönemi yaşanacağı ve gözden çıkarılan isimlerden birisinin de İlkay Gündoğan olduğu belirtildi.

Akşam'ın haberine göre, 34 yaşındaki İlkay için ara transferde oluşacak bir fırsat sonucu yıldız ismi çok uzun süredir gündeminde tutan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın resmi bir hamle yapması bekleniyor.

17 MAÇTA 3 GOLE KATKI VERDİ

City ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu bu sezon İngiliz ekibinde 17 maça 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

34 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.