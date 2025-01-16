Fenerbahçe ve Galatasaray'a PFDK'dan cezalar

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yayımlanan kararlara göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) çeşitli sebeplerle kulüplere ve yöneticilere para cezaları verdi.

FENERBAHÇE

Açıklamada, Fenerbahçe’nin saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle toplamda 2 milyon 208 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

GALATASARAY

Galatasaray’a ise çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 390 bin lira ceza kesilirken, kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'e sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle 450 bin lira ceza uygulandı.

DİĞER CEZALAR

Kurul, Adana Demirspor ve Konyaspor’a da saha olayları nedeniyle 168’er bin lira para cezası verdi.

Ayrıca, sarı-kırmızılı kulübe çirkin ve kötü tezahürattan dolayı verilen 300 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından kaynaklanan 495 bin lira cezaların onandığı bilgisi paylaşıldı.