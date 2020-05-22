Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 2010-2011 paylaşımları

Süper Lig'in 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında gerçekleşen şampiyonluk yarışında, sezonu aynı puanda tamamlayan iki takım arasında sarı-lacivertliler averaj nedeniyle şampiyonluk kupasını müzesine götüren taraf olmuştu.

Ancak Karadeniz ekibi, senelerdir bu kupayı hak eden tarafın kendileri olduğunu iddia etmeye devam ediyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 2010-2011 paylaşımları

ŞAMPİYONLUĞUN 9. YILINDA ATIŞTILAR

2010-2011 şampiyonluğunun 9. yılını unutmayarak resmi site üzerinden bir açıklama yapan Fenerbahçe, ''Karanlıklar Aydınlandı Fenerinle; Şampiyonluk kupamız sonsuza kadar evimizde'' ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 2010-2011 paylaşımları

YANIT GECİKMEDİ

Fenerbahçe'nin söz konusu paylaşımlarının ardından resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Trabzonspor ise, "Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi'ne gider, tertemiz şampiyonluk ve sekizinci kuşatma" ifadelerine yer vererek sarı-lacivertlilere yanıt verdi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 2010-2011 paylaşımları

2010-2011 sezonu sonunda Süper Lig'de oluşan puan durumu ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 2010-2011 paylaşımları