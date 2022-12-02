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Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu kez İspanyol temsilcisi Villarreal ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları...