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    Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu kez İspanyol temsilcisi Villarreal ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları...
    • 02.12.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 16:19
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    Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

    Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası maçları sebebiyle Süper Lig'e ara verildi. Fenerbahçe, bu arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiriyor.

    İlk hazırlık maçında Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup eden sarı lacivertliler, ikinci hazırlık maçında Villarreal'i konuk ediyor.

    Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Villarreal mücadelesi, futbolseverler ve taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

    Fenerbahçe - Villareal maçı ne zaman?

    Fenerbahçe ve Villarreal arasında yaşanacak zorlu mücadele 3 Aralık Cumartesi günü (yarın) saat 19:00'da başlayacak.

    Maç hangi kanalda yayınlanacak?

    Fenerbahçe ile Villarreal arasındaki hazırlık maçı, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

    Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? #1


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