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- Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu kez İspanyol temsilcisi Villarreal ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları...
- 02.12.2022 - 16:18
- Güncelleme : 02.12.2022 - 16:19
Bu yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası maçları sebebiyle Süper Lig'e ara verildi. Fenerbahçe, bu arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiriyor.
İlk hazırlık maçında Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup eden sarı lacivertliler, ikinci hazırlık maçında Villarreal'i konuk ediyor.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Villarreal mücadelesi, futbolseverler ve taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Fenerbahçe - Villareal maçı ne zaman?
Fenerbahçe ve Villarreal arasında yaşanacak zorlu mücadele 3 Aralık Cumartesi günü (yarın) saat 19:00'da başlayacak.
Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe ile Villarreal arasındaki hazırlık maçı, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak.