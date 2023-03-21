Ali Koç, dünya yıldızı istiyor! Fenerbahçe, Premier Lig'den oyuncu alacak Fenerbahçe gelecek sezon için Wilfried Zaha ile yakından ilgileniyor. Sarı-lacivertliler yeni sezon için yıldız oyuncuya teklif yapacak.

Önümüzdeki yıl hem Avrupa'da hem de ligde beklentileri karşılamak isteyen Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuyu transfer etmek ve kadro kalitesini artırmak istiyor.

Yıllardır Crystal Palace forması ile Premier Lig'de mücadele eden yıldız kanat, hücumdaki yaratıcı stili ile takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olmuş ve büyük kulüpler çok istemesine rağmen, İngiliz ekibi oyuncunun transferine izin vermemişti.

İddialı bir takımda oynamak istiyor

Önümüzdeki yaz sözleşmesi sona erecek olan Zaha, artık daha iddialı bir takımda ve hedefi olan projelerde yer almak istiyor...

Akşam'ın haberine göre; bu fırsatı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe ise oyuncuya hem lig şampiyonluğu hem de Avrupa iddiası vaatlerinde bulunacak.

Aynı Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'da olduğu gibi uygun miktarda bir satış maddesi de anlaşmaya eklenecek. Böylece oyuncu adına fırsat bir transferinin önü açılmış olacak ve de Kanarya mali anlamda kâr edecek.

Bir anda ceza sahasına doğru hızlanması ile fark yaratan Zaha, patlayıcı gücü ile hücumların akışını değiştiriyor. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Crystal Palace forması ile çıktığı 454 maçta, 89 gol ve 76 asistlik katkı sağladı.

Yeni bir macera

Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olan ve forvette de oynayabilen yetenekli futbolcu, önümüzdeki yaz yeni bir maceraya yelken açacak!

Yüksek maaş ödeyerek aldığı yıldız isimler ile adından söz ettiren Suudi Arabistan, Wilfried Zaha için de ciddi bir seçenek olabilir. Zira oyuncu, kariyerinin son dönemine doğru yüksek bir maaş beklentisinde olursa, Suudi ekipleri Zaha için teklif verecek.