Fenerbahçe, yarın saha idmanlarına başlıyor
ensonhaber.com

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerinde Fenerbahçe de saha antrenmanlarını askıya almıştı.

Bir sürede evlerinden video konferans yoluyla çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanarak, gruplar halinde çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçe, yarın saha idmanlarına başlıyor

HER GRUPTA 4 FUTBOLCU OLACAK

Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak.

Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir diğer gruptaki oyuncular, saha çalışmalarını gerçekleştirecek.

Fenerbahçe, yarın saha idmanlarına başlıyor