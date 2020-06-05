Fenerbahçe: Yazıklar olsun Nihat Özdemir

Fenerbahçe Kulübü, "Bu ülkede 9 yıldır şike yapılmadı" diyen TFF Başkanı Nihat Özdemir'le ilgili sert bir açıklama yayınladı.

Dün 2010-2011 sezonuyla ilgili açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, taraftarların tepkisini toplamıştı.

"Bu ülkede 9 yıldır şike yapılmadı." diyerek Fenerbahçe'nin yıllar önce şike yaptığını belirtmiş olan Özdemir'e sarı-lacivertli kulüpten cevap geldi.

İşte yapılan açıklama:

"Tarih: 5 Haziran, Saat 17.00 TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe 'rezalet' olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır. Konuyla ve bu şahısla ilgili Başkanımız ve Başkanvekilimiz bugün FBTV’de gerekli açıklamaları yapacaklardır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ



