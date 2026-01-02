Fenerbahçe yılın ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor: Anthony Musaba...

- Fenerbahçe, ara transfer döneminde Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı.
- Musaba'nın serbest kalma bedeli olan yaklaşık 6 milyon euro ödendi ve oyuncuyla 4.5 yıllık anlaşma yapıldı.
- Hollandalı kanat oyuncusu Musaba'ya yıllık 1.4 milyon euro ödenecek.
Ara transfer dönemine start verildi...
Fenerbahçe ara transfer döneminin başlamasıyla ilk takviyesini açıklamaya hazırlanıyor.
Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Samsunsporlu Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı.
4.5 YILLIK ANLAŞMA TAMAM
Fenerbahçe Musaba'nın yaklaşık 6 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Musaba'yla 4.5 yıllık anlaşma sağlandı.
AÇIKLANMASI AN MESELESİ
4.5 yıllık anlaşma sağlanan Hollandalı kanat oyuncusuna ise yıllık 1.4 milyon euro ödeneceği öğrenildi.
Samsunspor formasıyla Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 21 maça çıkan Musaba, 6 gol ve 4 asistlik istatistik yakaladı.