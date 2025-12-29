Fenerbahçe yönetiminden transfer açıklaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in ilk yarısını ezeli rakibi Galatasaray'ın üç puan gerisinde 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları resmen hız kazanmıştı.

Sarı-lacivertli kulüpte futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın talimatıyla transfer görüşmeleri için yurt dışına çıkmıştı.

Görüşmelerini gerçekleştiren ve Türkiye'ye dönen Torunoğulları, İstanbul Havalimanı'nda transfer açıklaması yaptı.

"GEREKEN GÖRÜŞMELER YAPILDI"

Sports Digitale'e konuşan Torunoğulları, "Uçuş planını Sayın Başkan ile birlikte yapmıştık. Avrupa'da ayın 24'ünden sonra tatil oluyor. Birçok oyuncu ve menajer, Katar ve Dubai'ye tatile gidiyor. Randevularımız vardı. Ben gittim. Gereken görüşmeler yapıldı." dedi.

"TRANSFERE HIZ VERECEĞİZ"

Torunoğulları, "Olumlu geçen görüşmelerimiz de, olumsuz görüşmelerimiz de oldu. Başkanımızın yanına gideceğim. Sportif direktörümüzle birlikte durum değerlendirmesi yapıp transfere hız vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZ RAHAT OLSUN"

Fenerbahçe yöneticisi, "Taraftarlarımız rahat olsun, gerekli transferleri yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.