Vanspor, Santeri Hostikka ile ön protokol imzaladı

- Vanspor, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Santeri Hostikka ile ön protokol imzaladı.
- Finlandiya'nın HJK Helsinki kulübünden transfer edilen oyuncu, resmi prosedürler ve sağlık kontrolleri için davet edildi.
- Takım, Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
1. Lig'de mücadele eden Vanspor, transfer çalışmalarına başladı.
Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, kadrosuna önemli bir takviye yaptı.
Van ekibi, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Santeri Hostikka ile ön protokol imzalandığını açıkladı.
"ÖN PROTOKOL İMZALAYARAK ANLAŞMA SÜRECİNİ BAŞLATMIŞTIR"
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Finlandiya'nın HJK Helsinki kulübünde forma giyen Santeri Hostikka ile ön protokol imzalayarak anlaşma sürecini başlatmıştır. Oyuncu, resmi prosedürlerin tamamlanması ve sağlık kontrollerinden geçmesi amacıyla davet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.