Vanspor, Santeri Hostikka ile ön protokol imzaladı

1. Lig ekiplerinden Vanspor, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Santeri Hostikka ile ön protokol imzalandığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 29.12.2025 14:11
  • Finlandiya'nın HJK Helsinki kulübünden transfer edilen oyuncu, resmi prosedürler ve sağlık kontrolleri için davet edildi.
  • Takım, Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

1. Lig'de mücadele eden Vanspor, transfer çalışmalarına başladı.

Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, kadrosuna önemli bir takviye yaptı.

Van ekibi, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Santeri Hostikka ile ön protokol imzalandığını açıkladı.

"ÖN PROTOKOL İMZALAYARAK ANLAŞMA SÜRECİNİ BAŞLATMIŞTIR"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Finlandiya'nın HJK Helsinki kulübünde forma giyen Santeri Hostikka ile ön protokol imzalayarak anlaşma sürecini başlatmıştır. Oyuncu, resmi prosedürlerin tamamlanması ve sağlık kontrollerinden geçmesi amacıyla davet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

