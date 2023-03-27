Fenerbahçe, Zenit'le iş birliği yaptı Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit ile iş birliği anlaşması yapıldığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe, milli arada Rus temsilcisi Zenit'le karşı karşıya gelmişti. Geliri depremzedelere verilen mücadele 2-2 eşitlikle sona ermişti. Yapılan bu maçın ardından iki kulüp, bir iş birliği anlaşmasına imza attı.

2 yıllık bir anlaşma yapıldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Zenit ile erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak 2 yıllık bir anlaşmaya imza atıldığı belirtildi.

Anlaşma neticesinde antrenör değişim ve eğitim programlarıyla profesyonellerin eğitimi ve değişiminin yapılabileceği, Fenerbahçe Akademi için de Zenit Kulübü ile genç oyuncu değişim programları da dahil olmak üzere amatör futbolun gelişimi için muhtelif iş birliği içinde olunacağı duyuruldu.

"Kulübümüz için faydalı olmasını diliyoruz"

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: