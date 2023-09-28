Fenerbahçe'de 3 yabancı isim kadroda yok

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Fenerbahçe'nin 3. hafta erteleme maçında Başakşehir ile oynadığı maç öncesi 3 yabancı oyuncu maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacviertli kulübün açıkladığı maç kadrosunda; Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo ve Miha Zajc yer almadı.

Osayi ve Zajc'ın sakatlıkları var

Sports Digitale'nin haberine göre; Osayi-Samuel ve Miha Zajc hafif sakatlıkları sebebiyle risk edilmezken, Miguel Crespo teknik heyetin kararı sonucu maç kadrosunda yer almadı.

Kadroda yer almayan Bright-Osayi Samuel hakkında konuşan teknik direktör İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Bright Osayi-Samuel'in kaburgalarında ufak bir ezilme vardı. Çok yük bindi, çok maç oynadı. Risk almak istemedik ve dinlendirmeye karar verdik.