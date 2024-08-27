Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'la sahasında yapacağı Süper Lig maçına hazırlanıyor.

İHA

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Rizespor maçına ilk 11’de başlayan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirirken, diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar.

Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor ile oynanacak maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)