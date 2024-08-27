Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
İHA

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör yönetiminde sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Rizespor maçına ilk 11’de başlayan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirirken, diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar.

Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor ile oynanacak maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)