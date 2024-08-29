Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı
İHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

FENERBAHÇE, ALANYASPOR'U AĞIRLAYACAK

Sarı-lacivertliler, yarın akşam saat 21.00’de Alanyaspor’u konuk edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)