Fenerbahçe'de, Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı

İHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
FENERBAHÇE, ALANYASPOR'U AĞIRLAYACAK
Sarı-lacivertliler, yarın akşam saat 21.00’de Alanyaspor’u konuk edecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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